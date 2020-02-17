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Смолов остался доволен результатом матча с «Реалом»

01:10
Федор Смолов. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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Российский форвард «Сельты» Федор Смолов после ничейного результата с «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

30-летний Смолов отметился забитым голом на 7-й минуте встречи с «Реалом». Для футболиста этот мяч стал первым за клуб из Виго.

«Доволен своим первым голом за «Сельту» и результатом матча с «Реалом», — подписал фото Смолов.

«Машина», — написал в комментариях полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев.

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