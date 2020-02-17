Смолов остался доволен результатом матча с «Реалом»
01:10
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов после ничейного результата с «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.
30-летний Смолов отметился забитым голом на 7-й минуте встречи с «Реалом». Для футболиста этот мяч стал первым за клуб из Виго.
«Доволен своим первым голом за «Сельту» и результатом матча с «Реалом», — подписал фото Смолов.
«Машина», — написал в комментариях полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев.
Опрос
проголосовало: 7658Все опросы
Что ждет Федора Смолова в «Сельте»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...