СМИ: "Реал" может отдать в аренду Луку Зидана

"Реал" собирается отдать в аренду голкипера Луку Зидана. Как утверждает COPE, в этом заинтересован отец 21-летнего француза и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан - он хочет, чтобы вратарь получал регулярную игровую практику.

В аренде Зидана заинтересованы несколько клубов из верхней части турнирной таблицы ла лиги. В "Реале" ему гарантировано место лишь третьего вратаря - после Тибо Куртуа и Кейлора Наваса.

Зидан является воспитанником "Реала". В минувшем сезоне он провел 1 матч в ла лиге и пропустил 2 гола.

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