СМИ: Презентация Азара в "Реале" пройдет 3 июня

Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в "Реал"​.

Презентация 28-летнего бельгийца в качестве игрока мадридского клуба состоится на следующей неделе. Если переговоры между сторонами завершатся успешно, то мероприятие пройдет 3 июня, утверждает AS.

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился продать Азара за 115 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подпишет четырехлетний контракт с "Реалом" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2018/19 Эден Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.