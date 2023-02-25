Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба.

25 февраля его команда играет против «Реала» в 23-м туре чемпионата Испании. Этот матч стал для Симеоне 425 в ла лиге во главе «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба лиги, у 52-летнего специалиста больше всего матчей в чемпионате Испании в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд Мигеля Муньоса, на счету которого 424 матча во главе «Реала».

Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом по числу матче во всех турнирах на посту главного тренера «Атлетико» — 612.