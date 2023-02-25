Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:07

Симеоне повторил рекорд Арагонеса по числу матче на посту главного тренера «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне повторил рекорд легендарного тренера Луиса Арагонеса по количеству матчей на посту главного тренера «матрасников».

Аргентинский специалист вывел свою команду на матч 23-го тура ла лиги против «Реала». Эта игра стала для него 612-й на посту главного тренера «Атлетико» во всех турнирах.

Симеоне в 611 играх одержал 358 побед при 142 ничьих и 111 поражениях.

Арагонес провел с «Атлетико» 612 матчей в которых его команда одержала 308 побед, 135 сыграла вничью и проиграла 169 раз.

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов»

Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости