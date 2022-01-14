Симеоне рассказал, чего не хватает «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Атлетика» в 1/2 финала Суперкубка Испании отметил, что по содержанию это была хорошая игра.

«В целом это была хорошая игра, но из-за результата все кажется хуже. Жоау и его гол, игра Эрмосо были очень хорошими. Мы должны совершенствоваться на тренировках и в повседневной работе, чтобы предотвратить повторение ситуации. Мы верим в работу, которую делаем, и стремимся стать лучше. Мы хорошо сыграли против «Райо Вальекано» (2:0), но мы должны явно прибавлять и перестать терять очки, а также улучшить наши позиции в ла лиге. Нам не хватает необходимой агрессии», — цитирует Marca Симеоне.