Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник команды Дани Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус.

30-летний испанец отправлен на самоизоляцию в соответствии с правилами безопасности. С большой долей вероятности футболист пропустит финал Суперкубка Испании против «Атлетика», который состоится 16 января.

В сезоне-2021/22 Карвахаль провел 17 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.