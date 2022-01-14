«Атлетико» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

«Атлетико» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб рассматривает 22-летнего португальца в качестве замены Кирану Триппьеру, который перешел в «Ньюкасл». Сообщается, что мадридский клуб также интересуется Расмусом Кристенсеном из «Лейпцига» и Даниэлем Вассом из «Валенсии».

В сезоне-2021/22 Далот провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.