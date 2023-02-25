Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:44

Хави: «Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какой момент его разочаровал больше всего в этом сезоне.

«Я сказал футболистам, что жизнь продолжается. Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов. Вылететь из Лиги Европы тоже неприятно, но мы продолжаем бороться за чемпионство и Кубок Испании», — цитирует Хави AS.

Сине-гранатовые покинули Лигу чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

В Лиге Европы «Барселона» проиграла в ответном стыковом матче «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и по сумму двух игр (3:4) покинула турнир.

В ла лиге каталонская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 матча.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Борис Игнатьев назвал главную ошибку «Ливерпуля» в матче с «Реалом»
Винисиус выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Гвардиол — самый дорогой и перспективный защитник Европы. Его хвалил Тедеско и хочет Гвардиола
Гвардиола: «Холанн адаптировался в клубе на 100 процентов, нам нужно чаще находить его передачами»
Гвардиола об отсутствии замен против «Лейпцига»: «Я достаточно хорош, чтобы решать, что мне делать, а что нет»
Ромелу Лукаку поделился эмоциями от победы «Интера» над «Порту» в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Матч «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» в АПЛ перенесли из-за выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы
Александр Глеб считает «Арсенал» фаворитом в матче со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы
Канчельскис — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»: «Уверен, они продолжат выигрывать»
Борис Игнатьев: «Я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера»
Валерий Новиков: «Манчестер Юнайтед» отвечает требованиям к той команде, которой он был раньше»
Булыкин: «При большом желании и удаче Черчесов сможет пройти «Байер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кадис» с минимальным счетом переиграл «Райо Вальекано»

Симеоне повторил рекорд Арагонеса по числу матче на посту главного тренера «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости