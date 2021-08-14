«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию в ла лиге

«Барселона» на официальном сайте сообщила о регистрации Мемфиса Депая, Эрика Гарсии и Рея Маная для участия в матчах ла лиги.

По данным источника, клубу удалось это сделать благодаря тому, что капитан Жерар Пике пошел на существенное снижение зарплаты.

? Memphis, Eric Garcia and Rey Manaj, registered for @LaLigaEN — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

«Барселона» продолжает вести переговоры с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Оба игрока готовы сотрудничать.

Таким образом, Депай, Гарсия и Манай смогут принять участие в матче 1-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 15 августа.