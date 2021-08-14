«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию в ла лиге
13:29
«Барселона» на официальном сайте сообщила о регистрации Мемфиса Депая, Эрика Гарсии и Рея Маная для участия в матчах ла лиги.
По данным источника, клубу удалось это сделать благодаря тому, что капитан Жерар Пике пошел на существенное снижение зарплаты.
«Барселона» продолжает вести переговоры с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Оба игрока готовы сотрудничать.
Таким образом, Депай, Гарсия и Манай смогут принять участие в матче 1-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 15 августа.
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