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«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию в ла лиге

13:29
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«Барселона» на официальном сайте сообщила о регистрации Мемфиса Депая, Эрика Гарсии и Рея Маная для участия в матчах ла лиги.

По данным источника, клубу удалось это сделать благодаря тому, что капитан Жерар Пике пошел на существенное снижение зарплаты.

«Барселона» продолжает вести переговоры с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Оба игрока готовы сотрудничать.

Таким образом, Депай, Гарсия и Манай смогут принять участие в матче 1-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», который состоится 15 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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