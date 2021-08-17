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«Барселона» должна будет выплатить «Лас-Пальмасу» еще 5 миллионов евро за Педри

17:07
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Клубу «Лас-Пальмас» полагается солидный бонус от «Барселоны», сообщает AS.

В сентябре 2019 года «Барса» объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из «Лас-Пальмаса». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю cегунды полагается еще 5 миллионов.

Напомним, что 18-летний Педри стал рекордсменом по количество сыгранных игр в пролом сезоне: он провел 73 игры.

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Иван Шитик все материалы автора

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