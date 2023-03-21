«Севилья» уволила главного тренера команды Сампаоли
«Севилья» объявила об уходе Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.
В заявлении клуба говорится, что в последние несколько часов руководство работало над наймом нового тренера, и планируется, что он будет руководить тренировкой «Севильи», назначенной на 18.00 (20.00 мск).
63-летний аргентинец возглавил команду в октябре 2022 года. Под его руководством «Севилья» провела 31 матч, одержав 13 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений.
После 26 туров ла лиги «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Источник: ФК «Севилья»
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|
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|2
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|
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|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
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|26
|14
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|6
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|48
|
5
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|6
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|45
|
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|41
|
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|6
|10
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|
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|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
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|34
|
10
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|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
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|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
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38 тур
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3
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