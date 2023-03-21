«Севилья» уволила главного тренера команды Сампаоли

«Севилья» объявила об уходе Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.

В заявлении клуба говорится, что в последние несколько часов руководство работало над наймом нового тренера, и планируется, что он будет руководить тренировкой «Севильи», назначенной на 18.00 (20.00 мск).

63-летний аргентинец возглавил команду в октябре 2022 года. Под его руководством «Севилья» провела 31 матч, одержав 13 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

После 26 туров ла лиги «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.