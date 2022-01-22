«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой»

«Севилья» и «Сельта» вничью в 22-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голы забили Алехандро Дарио Гомес и Оливер Торрес. За команду гостей отличились Франко Серви и Яго Аспас.

«Севилья» набрала 46 очков и занимает второй место в чемпионате Испании. «Сельта» находится на 11-й позиции, имея на счету 27 очков.