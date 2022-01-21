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Сегодня, 12:30

Ла лига: «Атлетико» — «Валенсия», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 22-го тура

Расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании
Винисиус Жуниор.
Фото AFP
22-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 22-й тур
21 янв, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Бетис
Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Кадис
Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Мальорка
Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Сельта
Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Валенсия
Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 16:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Осасуна
Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче
Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 23:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Барселона

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 18 1 5
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