Хави: «Я все еще сохраняю оптимизм, иначе уже сидел бы дома, «Барса» лишь в начале важного пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что нужно делать команде, чтоб добиваться высоких результатов.

«Должны более усердно пытаться реализовать наши идеи, играть в своем стиле, лучше бороться. Мы не добиваемся нужных нам результатов. Я все еще сохраняю оптимизм, иначе уже сидел бы дома. Думаю, «Барса» лишь в начале важного пути, нужно быть более настойчивыми.

Возможно, нам требуется больше времени, чем предполагали. Кажется, что в течение недели мы работаем здорово, но потом не удается добиться нужного результата. Нужно проявлять терпение", — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 20 матчах.

По руководством Хави команда сыграла 8 матчей в ла лиге, из которых четыре выиграла, три сыграла вничью и один проиграла.