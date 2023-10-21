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Сегодня, 21:30

Гол Карвахаля принес «Реалу» ничью в матче с «Севильей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» — «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Севильей» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 74-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Давида Алабы. «Реал» сумел отыграться усилиями Дани Карвахаля 4 минуты спустя.

«Реал» (25 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Севилья» (9) поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).

«Севилья» 28 октября в гостях сыграет с «Кадисом» в 11-м туре ла лиги, а 24 октября примет на своем поле «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Реал

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
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Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, в чем команде нужно прибавлять
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
13
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
14
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
15
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
16
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
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 - : -
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Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
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Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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