Гол Карвахаля принес «Реалу» ничью в матче с «Севильей»
«Реал» на выезде сыграл вничью с «Севильей» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:1.
На 74-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Давида Алабы. «Реал» сумел отыграться усилиями Дани Карвахаля 4 минуты спустя.
«Реал» (25 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Севилья» (9) поднялась на 13-е место в турнирной таблице.
В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).
«Севилья» 28 октября в гостях сыграет с «Кадисом» в 11-м туре ла лиги, а 24 октября примет на своем поле «Арсенал» в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
7
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
9
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
10
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
11
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
12
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
13
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
14
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
15
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
16
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|2 : 0
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|1 : 1
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|1 : 1
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|- : -
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3