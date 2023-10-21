Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, в чем команде нужно прибавлять

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, чего команде не хватило до победы в матче 10-го тура ла лиги с «Хетафе» (1:1).

«Мы собираемся побеждать на всех полях, мы находимся в такой динамике, когда с нами всегда происходит одно и то же: мы выходим вперед, и кажется, что мы отключаемся, делаем шаг назад, и в конце концов все заканчивается тем, что это сказывается на нас. Во втором тайме всегда есть много моментов, которые мы упускаем. Нам нужно прибавлять в этом», — приводит Marca слова Иско.

После этой игры «Бетис» с 14 очками идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» занимает 12-ю позицию, имея в активе 11 очков.