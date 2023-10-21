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Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, в чем команде нужно прибавлять

Алина Савинова
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Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, чего команде не хватило до победы в матче 10-го тура ла лиги с «Хетафе» (1:1).

«Мы собираемся побеждать на всех полях, мы находимся в такой динамике, когда с нами всегда происходит одно и то же: мы выходим вперед, и кажется, что мы отключаемся, делаем шаг назад, и в конце концов все заканчивается тем, что это сказывается на нас. Во втором тайме всегда есть много моментов, которые мы упускаем. Нам нужно прибавлять в этом», — приводит Marca слова Иско.

После этой игры «Бетис» с 14 очками идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» занимает 12-ю позицию, имея в активе 11 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/betis/2023/10/21/6533ffd846163f08888b45b3.html
Иско Аларкон (Иско)
ФК Бетис
ФК Хетафе
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«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в матче ла лиги
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 Реал 9 8 0 1 20-6 24
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 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
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 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
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12
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
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 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
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 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
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