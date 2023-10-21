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Анчелотти прокомментировал ничью с «Севильей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Севильи» (1:1) в 10-м туре испанской ла лиги.

«Это был равный матч с очень высокой интенсивностью. В первом тайме мы сыграли лучше, чем во втором. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы, а потом «Севилья» проснулась. Результат справедливый — ничья», — приводит слова Анчелотти AS.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
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Гол Карвахаля принес «Реалу» ничью в матче с «Севильей»
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
13
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
14
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
15
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
16
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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