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«Севилья» расторгла контракт с Алеишем Видалем

19:41
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«Севилья» объявила о расторжении контракта с полузащитником Алеишем Видалем, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Видаль принадлежал «Севилье» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 31-летний испанец провел за команду 19 матчей и отличился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.sevillafc.es/en/actual/news/rescind-contract-aleix-vidal-2021

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Иван Торопцев все материалы автора

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