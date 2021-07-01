«Севилья» расторгла контракт с Алеишем Видалем
19:41
«Севилья» объявила о расторжении контракта с полузащитником Алеишем Видалем, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.
?? #SevillaFC and Aleix Vidal come to an agreement to rescind the player's contract. ???#WeareSevilla— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 1, 2021
Видаль принадлежал «Севилье» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 31-летний испанец провел за команду 19 матчей и отличился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://www.sevillafc.es/en/actual/news/rescind-contract-aleix-vidal-2021
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