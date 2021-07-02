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Хави ответил, возглавит ли он «Барселону»

05:05
Хави. Фото Instagram
Хави. Фото Instagram
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Главный тренер «Аль-Садда» и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что пока не думает о возвращении в каталонский клуб.

«С Лапортой у меня дружба, но больше ничего. Я желаю им всего наилучшего — Лапорте как президенту, Куману как тренеру и игрокам, с которыми я дружу со многими. Я всегда хочу, чтобы «Барселона» побеждала», — цитирует AS Хави.

Месяц назад Хави продлил контракт «Аль-Саддом», которым руководит с 2019 года. В прошлом сезоне его клуб стал чемпионом Катара, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, Хави — воспитанник «Барселоны», он играл за команду с 1998 по 2015 год.

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Евгений Козинов все материалы автора

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