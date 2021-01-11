«Севилья» летом бесплатно получит вратаря сборной Сербии

Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович летом бесплатно перейдет из «Эйбара» в «Севилью», сообщает Estadio Deportivo. У голкипера в июне заканчивается контракт, и с января он по правилам ФИФА может вести переговоры с любым клубом.

«Севилья» достигла предварительного соглашения с 28-летним голкипером.

Дмитрович защищает цвета «Эйбара» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел все 18 матчей за клуб в ла лиге. За сборную Сербии на счету вратаря 16 матчей, включая игру с Россией в Лиге наций (3:1).