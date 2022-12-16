Источник: Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида, сообщает журналист Серхио Квиранте.

37-летний португалец покинул столицу Испании, в которой тренировался на базе «Реала» для поддержания игровой формы. Роналду улетел в Дубай на частном самолете. По информации журналиста, форвард может подписать там контракт с «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

На ЧМ-2022 со сборной Португалии он провел пять игр и забил один гол. Его национальная команда покинула мировое первенство после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.