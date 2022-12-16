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Источник: Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида, сообщает журналист Серхио Квиранте.

37-летний португалец покинул столицу Испании, в которой тренировался на базе «Реала» для поддержания игровой формы. Роналду улетел в Дубай на частном самолете. По информации журналиста, форвард может подписать там контракт с «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

На ЧМ-2022 со сборной Португалии он провел пять игр и забил один гол. Его национальная команда покинула мировое первенство после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 - : -
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 - : -
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