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Сегодня, 19:29

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал работу главного арбитра матча с «Эспаньолом» Матеу Лаоса

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави после завершения матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1) раскритиковал работу главного арбитра встречи Матеу Лаоса.

«Матеу — арбитр, который умеет контролировать игру, но сегодня он этого не сделал. Он раздавал бессмысленные карточки, чем только повысил накал борьбы. В этот раз все вышло из-под контроля.

Однако я настаиваю на том, что ничья — это наша вина. Первые полчаса мы играли хорошо, имели явное преимущество. А потом снизили темп, позволил сопернику почувствовать себя вольготнее.

Можно говорить о судье, но когда ты играешь такие хорошие полчаса и не забиваешь второй гол, то за это приходится платить. «Эспаньол» заработал эту ничью», — приводит слова тренера Marca.

Лаос показала 15 желтых карточек и удалил двух игроков (Жорди Альбу и Винисиуса Соузу) за два предупреждения.

«Барселона» набрала 38 очков и догнала «Реал» в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Эспаньол
0
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1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 1 : 1
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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