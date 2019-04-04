"Севилья" - "Алавес": прямая видеотрансляция – в 20.30

Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграют "Севилья" и "Алавес". Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Участники матча - соседи по турнирной таблице. "Алавес" идет шестым с 44 очками, "Севилья" отстает на 1 очко и занимает седьмое место. В случае победы "Алавес" догонит по очкам "Хетафе", находящийся в зоне Лиги чемпионов. Если "Севилья" наберет три очка, то сравняется с "Валенсией", цвета которой защищает Денис Черышев.

В предыдущем туре "Алавес" крупно проиграл "Атлетико" (0:4), а "Севилья" с минимальным счетом уступила "Валенсии" (0:1).

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