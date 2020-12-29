Сетьен рассказал о желании вернуться в «Барселону»

Экс-главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен признался, что хотел бы снова возглавить каталонский клуб.

«У меня остались хорошие отношения с игроками. Плохие воспоминания тоже есть. Это необычный опыт. Мы не наслаждались этим временем так, как хотели и столкнулись с трудностями, как и ожидалось. Но я бы вернулся в «Барселону», никогда не жалел о времени в клубе», — цитирует Сетьена Marca.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года, сменив на посту Эрнесто Вальверде. В августе этого года 62-летний специалист покинул клуб после неудачи каталонцев в Лиге чемпионов.