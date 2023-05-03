Бускетс — о будущем: «Мне оно более или менее ясно, скоро я сообщу тренеру о своем решении»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о своем будущем в каталонской команде.

«Мы провели очень хороший сезон. Мы были сильной командой и много матчей сыграли на ноль. И хотя иногда нам было трудно довести какой-то матч до победы, мы были достойны этого. Мое будущее? Мне это более или менее ясно. Сейчас у нас есть несколько выходных, и когда я вернусь, я приму решение. Когда я вернусь, я поговорю с тренером и сообщу ему о своем решении», — приводит слова Бускетса Marca.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.