Хави — о матче с «Осасуной»: ««Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об итогах матча 33-го тура ла лиги против «Осасуны» (1:0).

«Очень важная победа. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся. Альба забил в самом конце матча, такие победы особенно сладки. Команда показала себя голодной и гордой, но должна была забить раньше. Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 82 очка за 33 тура.