01:57 14 августа | Футбол — Испания

Серхио Бускетс: "Поражение не оставляет шансов "Барселоне" на победу в Суперкубке"


Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после первого матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) отметил, что команде будет сложно отыграться в ответном поединке, который состоится 17 августа. Также игрок отказался отвечать на вопросы о работе арбитра этой встречи.

- Поражение дома со счетом 1:3 - это тяжелая ситуация, - приводит Marca слова Бускетса. - Будем пытаться отыграться. Но сейчас итоговая победа стала практически невозможной. Не могу оценить работу арбитра. У нас нет таких возможностей. Не могу смотреть повторы с разных точек.

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