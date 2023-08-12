Серхи Роберто: «Я разговаривал с Неймаром, он был бы рад вернуться в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

«Я разговаривал с Неймаром. Кажется, он был бы очень рад вернуться в «Барселону», — цитирует Barca Universal Роберто. — Я хочу, чтобы он вернулся. Я очень люблю Неймара за все, что мы пережили в клубе. Он особенный игрок, невероятный талант. Перейдет ли он? С этим нужно разобраться руководству и тренеру».

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал контракт с «Барселоной» с зарплатой 13 миллионов евро в год.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.