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Серхи Роберто: «Я разговаривал с Неймаром, он был бы рад вернуться в «Барселону»

Мария Гусева
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

«Я разговаривал с Неймаром. Кажется, он был бы очень рад вернуться в «Барселону», — цитирует Barca Universal Роберто. — Я хочу, чтобы он вернулся. Я очень люблю Неймара за все, что мы пережили в клубе. Он особенный игрок, невероятный талант. Перейдет ли он? С этим нужно разобраться руководству и тренеру».

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал контракт с «Барселоной» с зарплатой 13 миллионов евро в год.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

Неймар Сантос
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
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 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
9
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
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 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
Юссеф Эн-Несири

Юссеф Эн-Несири

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 1
П
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
Уго Дуро

Уго Дуро

Валенсия

 1
Хесус Хоакин Сусо

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Севилья

 1
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Лоик Баде

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 1 1 0
Маркос Акунья

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Севилья

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Ривера Альваро Гарсия

Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1 0 1
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