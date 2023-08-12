«Атлетик» — «Реал»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги
В субботу, 12 августа, в Бильбао местный «Атлетик» примет мадридский «Реал» в рамках 1-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт». На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.
В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями серебряных медалей примеры. В 38 играх они набрали 78 очков (на 10 меньше, чем у лидирующей «Барселоны»). Команда из Бильбао в прошлом сезоне финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы ла лиги. В их активе 51 балл.
В предыдущих трех очных встречах одна игра завершилась вничью (1:1), одна победа на счету «Реала» (2:0) и одна у «Атлетика» (1:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|
|
Юссеф Эн-Несири
Севилья
|1
|П
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|
|
Уго Дуро
Валенсия
|1
|
|
Хесус Хоакин Сусо
Севилья
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1