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Сегодня, 14:30

«Атлетик» — «Реал»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

«Атлетик» сыграет с «Реалом» в рамках 1-го тура чемпионата Испании
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

В субботу, 12 августа, в Бильбао местный «Атлетик» примет мадридский «Реал» в рамках 1-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт». На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями серебряных медалей примеры. В 38 играх они набрали 78 очков (на 10 меньше, чем у лидирующей «Барселоны»). Команда из Бильбао в прошлом сезоне финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы ла лиги. В их активе 51 балл.

В предыдущих трех очных встречах одна игра завершилась вничью (1:1), одна победа на счету «Реала» (2:0) и одна у «Атлетика» (1:0).

Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
9
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
20
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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Кадис – Алавес
 - : -
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Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
Юссеф Эн-Несири

Юссеф Эн-Несири

Севилья

 1
П
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
Уго Дуро

Уго Дуро

Валенсия

 1
Хесус Хоакин Сусо

Хесус Хоакин Сусо

Севилья

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Ривера Альваро Гарсия

Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1 0 1
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