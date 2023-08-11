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Сегодня, 17:15

Неймар согласовал контракт с «Барселоной» с зарплатой 13 миллионов евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 31-летний бразилец согласовал с каталонцами контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 миллионов евро в год. Согласно порталу Capology, его оклад в «ПСЖ» составляет 56 миллионов евро в год до вычета налогов. Таким образом, зарплата Неймара упадет в несколько раз.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

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Неймар Сантос
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ФК Барселона
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