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Хавбек «Барселоны» Педри получил травму

18:26
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«Барселона» сообщила на своем официальном сайте о результатах медобследования полузащитника Педри. У 18-летнего футболиста выявлено повреждение икры левой ноги. Сроки восстановления не уточняются.

27 февраля Педри покинул поле на 71-й минуте матча 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). В нынешнем сезоне испанец провел 37 игр за «Барселону», в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

28 февраля Педри опубликовал пост Twitter, в котором написал, что рад отсутствию серьезной травмы.

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