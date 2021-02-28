Хавбек «Барселоны» Педри получил травму
«Барселона» сообщила на своем официальном сайте о результатах медобследования полузащитника Педри. У 18-летнего футболиста выявлено повреждение икры левой ноги. Сроки восстановления не уточняются.
27 февраля Педри покинул поле на 71-й минуте матча 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). В нынешнем сезоне испанец провел 37 игр за «Барселону», в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.
BREAKING NEWS ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2021
Test confirm that @Pedri is out after pulling the soleus muscle in his left leg pic.twitter.com/WLtE5Zwe29
28 февраля Педри опубликовал пост Twitter, в котором написал, что рад отсутствию серьезной травмы.
Muy contento porque no tengo nada importante, por el partidazo y por la gran victoria de ayer ?? Desde ya motivado y trabajando para volver en poco tiempo con el equipo#FORCABARCA ?? #FCBarcelona pic.twitter.com/lz2UadPL0A— Pedri Gonz?lez (@Pedri) February 28, 2021
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