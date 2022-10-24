«Сельта» ушла от поражения в матче с «Хетафе»

«Сельта» ушла от поражения в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Команда из Виго сравняла счет на 89-й минуте встречи.

«Сельта» прервала серию из трех поражений подряд и с 11 очками занимает 13-е место в таблице. «Хетафе» покинул зону вылета и поднялся на 17-ю строчку (10 очков).