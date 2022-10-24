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Сегодня, 20:31

Анчелотти — о страхе футболистов получить травму перед ЧМ: «Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие цели клуб ставит перед собой на данный момент.

«В нашем клубе важны все матчи. До Чемпионата мира осталось совсем немного, и мы должны постараться победить, чтобы занять первое место в Лиге чемпионов и занять хорошие позиции в ла лиге», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он поделился мнением о страхе футболистов получить травму перед Чемпионатом мира.

«Травмы существуют в футбольном мире. Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване. Ты можешь получить травму на тренировке, в контакте с партнером. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то говорит мне, что боится, пусть остается дома на диване, смотрит сериал или фильм, которых много», — добавил 63-летний специалист.

«Реал», набрав 10 очков, занимает 1-е место в своей группе в Лиге чемпионов, а также лидирует в ла лиге (31 очко).

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Команда Испании проведет первый матч с Коста-Рикой 23 ноября.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/2022/10/24/6356af028da1e800200f8525-directo.html
Карло Анчелотти
ФК Реал
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
18
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
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22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

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Эспаньол

 7
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Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

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Барселона

 5
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Реал

 4
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 9 2 2
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Кадис

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