Сетьен может сменить Эмери в «Вильярреале»

Испанский специалист Кике Сетьен может возглавить «Вильярреал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 64-летний испанец встретился с президентом «Вильярреала», с которым обсудил возможное назначение в команду. Экс-тренера «Барселоны» привлекает проект клуба и сама команда.

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери может вернуться в АПЛ, возглавив «Астон Виллу».

Последним клубом Сетьена была «Барселона», которую он возглавлял в 2020 году.