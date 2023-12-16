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Сегодня, 17:57

«Сельта» в меньшинстве удержала победу над «Гранадой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Йорген Странд Ларсен.

Хозяева остались в меньшинстве на 80-й минуте (красную карточку получил Яго Аспас), но сумели удержать победу.

«Сельта» (13 очков) поднялась из зоны вылета на 17-е место в ла лиге. «Гранада» (8) идет на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда не побеждает в чемпионате Испании с августа — в последний раз «Гранада» набирала три очка в матче против «Мальорки» (3:2) в 3-м туре.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 16:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:0
Гранада

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Гранада
ФК Сельта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
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П
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Вильярреал

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Осасуна

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Хетафе

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