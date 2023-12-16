«Валенсия» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 17-го тура чемпионата Испании в субботу, 16 декабря. Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Валенсия» — «Барселона» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Оkkо Спорт».

Команда из Валенсии набрала 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице примеры, каталонцы располагаются на 4-й строчке, в их активе — 34 баллов.

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