Себальос: «Мне еще многому предстоит научиться у Крооса и Модрича»
Себальос поделился мнением об игре за «Реал»
Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, что думает об игре за мадридский клуб. Вчера, 2 февраля, футболист вышел в старте на матч ла лиги против «Валенсии» (2:0).
«Я очень рад провести три матча подряд в стартовом составе. Но я понимаю, что мне есть чему научиться у Крооса и Модрича», — заявил Себальос на пресс-конференции.
В этом сезоне Себальос отметился одной результативной передачей в чемпионате Испании. В конце сезона у футболиста истекает контракт с «Реалом».
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|
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|4
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|
16
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|19
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|5
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|25-23
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|
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|3.02
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|4.02
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|
Эспаньол – Осасуна
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|
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|4.02
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