Себальос: «Мне еще многому предстоит научиться у Крооса и Модрича»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, что думает об игре за мадридский клуб. Вчера, 2 февраля, футболист вышел в старте на матч ла лиги против «Валенсии» (2:0).

«Я очень рад провести три матча подряд в стартовом составе. Но я понимаю, что мне есть чему научиться у Крооса и Модрича», — заявил Себальос на пресс-конференции.

В этом сезоне Себальос отметился одной результативной передачей в чемпионате Испании. В конце сезона у футболиста истекает контракт с «Реалом».