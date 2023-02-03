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Сегодня, 19:52

Себальос: «Мне еще многому предстоит научиться у Крооса и Модрича»

Себальос поделился мнением об игре за «Реал»
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, что думает об игре за мадридский клуб. Вчера, 2 февраля, футболист вышел в старте на матч ла лиги против «Валенсии» (2:0).

«Я очень рад провести три матча подряд в стартовом составе. Но я понимаю, что мне есть чему научиться у Крооса и Модрича», — заявил Себальос на пресс-конференции.

В этом сезоне Себальос отметился одной результативной передачей в чемпионате Испании. В конце сезона у футболиста истекает контракт с «Реалом».

Дани Себальос
ФК Реал
0
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 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Эспаньол

 11
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Карим Бензема

Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Барселона

 6
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Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
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Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
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