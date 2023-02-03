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Сегодня, 19:33

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Барселоны» Фати

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации издания, в руководстве английской команды уверены, что футболист недоволен свои положением в каталонском клубе и планируют сделать его игроком основы в «МЮ».

Фати является воспитанником сине-гранатовых. Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
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 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
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 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
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 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
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 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
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 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
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 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
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 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
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 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
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 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
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Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
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5.02 23:00
Барселона – Севилья
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6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
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Эспаньол

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Барселона

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