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Самюэль Это'О — об Азаре: «В этом году он вернется на свой лучший уровень»

9 сентября 2021, 23:48
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Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это'О высказался о нападающем Эдене Азаре.

«Азар вернется на свой лучший уровень, это будет его год», — приводит слова Это'О RMC Sport.

В прошлом сезоне 30-летний бельгиец провел 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/liga-eto-o-encense-depay-et-annonce-que-ce-sera-l-annee-de-hazard-avec-le-real_AN-202109090256.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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