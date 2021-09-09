Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это'О высказался о нападающем Эдене Азаре.

«Азар вернется на свой лучший уровень, это будет его год», — приводит слова Это'О RMC Sport.

В прошлом сезоне 30-летний бельгиец провел 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.