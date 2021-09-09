Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о составе и трансферах команды.

«Мы создаем команду, способную бороться за победы. У нас отличный состав, мы будем бороться за победу. Это новый этап, и у нас есть талантливые игроки, которые очень мотивированы. С поддержкой фанатов мы будем конкурентоспособны.

Я очень доволен трансферами. В очень сложных условиях спортивный департамент проделал отличную работу", — приводит слова Лапорты Diario Sport.

В текущем сезоне каталонцы набрали 7 очков после 3 туров и идут на четвертом месте в турнирной таблице.