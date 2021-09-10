Куман сравнил Люка де Йонга и Неймара
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сравнил нападающего Люка де Йонга с Неймаром.
«В центре Люк опаснее Неймара. У «Барселоны» не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой нападающий должен быть у любой команды.
Еще в прошлом году говорил клубу о том, что де Йонга стоит подписать. Мне просто хотелось иметь возможность использовать разных нападающих. Если в матче требуется такой парень, как Люк, то он будет играть", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на NOS.
1 сентября стало известно, что Де Йонг перешел в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды до конца сезона-2021/22.
Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210909/1001686464/koeman-centro-luuk-mas-peligroso-neymar.html
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