Куман сравнил Люка де Йонга и Неймара

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сравнил нападающего Люка де Йонга с Неймаром.

«В центре Люк опаснее Неймара. У «Барселоны» не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой нападающий должен быть у любой команды.

Еще в прошлом году говорил клубу о том, что де Йонга стоит подписать. Мне просто хотелось иметь возможность использовать разных нападающих. Если в матче требуется такой парень, как Люк, то он будет играть", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на NOS.

1 сентября стало известно, что Де Йонг перешел в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.