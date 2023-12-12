Руководство «Барселоны» на этой неделе обсудит будущее Хави в команде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку проведут деловую встречу 14 декабря, сообщает Football Espana.

Руководители сине-гранатовых обсудят текущее положение дел в команде и будущее главного тренера Хави на фоне последних результатов. По информации источника, Лапорта и Деку рассмотрят потенциальные кандидатуры, которые могли бы сменить 43-летнего специалиста на посту главного тренера команды. Отмечается, что во встрече также примет участие Алехандро Эчеваррия, являющийся правой рукой Деку.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны по итогам сезона-2022/23.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.