Владельцы «Атлетико» выставили клуб на продажу

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и президент Энрике Сересо запустили процесс продажи клуба, сообщает La Sexta.

По сведениям источника, руководство мадридцев уже провели первые переговоры. Основным вариантом является продажа клуба владельцу команды НФЛ «Майами Долфинс» Стивену Россу.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. Также команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.