Руководители «Барселоны» провели встречу с Хави и пообещали ему трансферы зимой
13:10
Руководители «Барселоны» провели встречу с главным тренером команды Хави, сообщает Diario Sport.
По информации источника, президент «Барселоны» Лапорта объяснил тренеру финансовое положение клуба и, несмотря на трудности, пообещал, что поможет с усилением состава во время зимнего трансферного окна.
При этом, в каталонском клубе собираются расстаться с некоторыми игроками зимой.
Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 15 туров каталонцы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/cumbre-laporta-xavi-crisis-12962602
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