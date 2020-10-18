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Роналд Куман: «Футбольный интеллект Месси — на высочайшем уровне, он моментально видит всю суть»

14:33
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился впечатлениями от работы с форвардом «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

—  У Лионеля фантастический взгляд на вещи, — приводит AD слова Кумана. — Месси — очень умный футболист, его техника идеальна. Он принимает решение в самый последний момент, ему хватает буквально доли секунды. Когда мы работаем на тренировках, мой ассистент объясняет задание на смеси испанского и английского, я тоже могу добавить что-то на испанском, но Месси это не нужно. Он моментально видит всю суть. Его футбольный интеллект находится на максимальном уровне.

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