Роналд Куман: «Футбольный интеллект Месси — на высочайшем уровне, он моментально видит всю суть»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился впечатлениями от работы с форвардом «сине-гранатовых» Лионелем Месси.
— У Лионеля фантастический взгляд на вещи, — приводит AD слова Кумана. — Месси — очень умный футболист, его техника идеальна. Он принимает решение в самый последний момент, ему хватает буквально доли секунды. Когда мы работаем на тренировках, мой ассистент объясняет задание на смеси испанского и английского, я тоже могу добавить что-то на испанском, но Месси это не нужно. Он моментально видит всю суть. Его футбольный интеллект находится на максимальном уровне.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.