Родственники Обамеянга уже несколько месяцев живут недалеко от Барселоны

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен перейти в «Барселону», сообщает Sport.es. Некоторые его родственники уже несколько месяцев живут в прибрежном городке недалеко от «Барселоны. Ранее форвард опроверг слухи, что он недоволен положением в английской команде.

В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал». Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего габонца в 70 миллионов евро. По информации СМИ, игрок мог покинуть «Арсенал» еще в зимнее трансферное окно, но клуб не согласился отпускать нападающего.