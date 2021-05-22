«Реал» завершил сезон без трофеев

«Реал», несмотря на то, что вырвал победу в заключительном туре чемпионата Испании у Вильярреала (2:1), не смог стать чемпионом.

Лидерство в таблице сохранил «Атлетико», в параллельном матче в гостях одержавший победу над «Вальядолидом» (2:1), и в 11-й раз в истории выиграл чемпионат.

«Реал» вообще завершил сезон без трофеев.

В мае команда Зинедина Зидана вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, проиграв «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).

В январе мадридцы проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2), а также выбыли из Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2).