«Реал» завершил сезон без трофеев
«Реал», несмотря на то, что вырвал победу в заключительном туре чемпионата Испании у Вильярреала (2:1), не смог стать чемпионом.
Лидерство в таблице сохранил «Атлетико», в параллельном матче в гостях одержавший победу над «Вальядолидом» (2:1), и в 11-й раз в истории выиграл чемпионат.
«Реал» вообще завершил сезон без трофеев.
В мае команда Зинедина Зидана вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, проиграв «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).
В январе мадридцы проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2), а также выбыли из Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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