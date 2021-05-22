Суарес со слезами отреагировал на чемпионство «Атлетико»: «Барселона» не оценила меня»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, который стал автором победного гола в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (2:1), высказался после завоевания золотых медалей в ла лиге.

22 мая после завершения матча 34-летний уругваец не смог сдержать эмоции и расплакался.

«Барселона» не ценила меня... Они недооценили меня. «Атлетико» открыл для меня свои двери и дал шанс. И я всегда буду благодарен клубу за это доверие», — приводит слова Суареса Marca.

Осенью 2020-го Суарес перешел в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона. Нынешний главный тренер «Барселоны» Роналд Куман принял категоричное решение расстаться с игроком.

В минувшем сезоне Суарес провел 38 матчей за мадридскую команду, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.