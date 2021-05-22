«Эльче» обыграл «Атлетик» и спасся от вылета из ла лиги
«Эльче» победил «Атлетик» (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании. Голами в составе победителей отметились Лукас Бое и Хосе Гутьеррес.
В параллельном матче «Уэска» дома сыграла вничью с «Валенсией» (0:0).
Таким образом, «Эльче» (36 очков) обошел «Уэску» (34) в таблице и сохранил место в ла лиге на следующий сезон.
Также победы в заключительном туре добилась «Барселона». Каталонский клуб в гостях с минимальным счетом обыграл «Эйбар» (1:0). Единственный гол забил Антуан Гризманн.
Еще в одном матче «Реал Сосьедад» в гостях одолел «Осасуну» (1:0). Эта победа позволила клубу остаться на 5-м месте в таблице и выйти в групповой этап Лиги Европы.
Чемпионат Испании. Лига 1
38-й тур
«Эльче» — «Атлетик» — 2:0 (1:0)
Голы: Бойе, 28 (1:0). Гути, 73 (2:0).
«Эльче»: Гассанига, Барраган, Верду (Хосема, 65), Кальво, Мфулу (Мохика, 75), Гути, Пьятти (Марконе, 65), Фидель, Пере Милья, Бойе (Нино, 90), Хосан (Паласиос, 75).
«Атлетик»: Эскьета, Баленсиага, Лекуэ (Де Маркос, 83), Альварес, Нуньес, Лопес, Весга (Венседор, 57), Сансет (Иньяки Уильямс, 57), Ибаи Гомес (Висенте, 72), Беренгер, Вильялибре.
Предупреждения: Мфулу, 33. Пьятти, 58. Гути, 74.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
22 мая. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
«Уэска» — «Валенсия» — 0:0
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Вавро (Сильва, 69), Маффео (Педро Лопес, 75), Микель Рико (Думбья, 69), Сеоане (Борха, 85), Серхио Гомес, Рамирес, Мир, Феррейро (Окадзаки, 85).
«Валенсия»: Силлессен, Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато, Гильямон (Мангала, 89), Коррейа, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Муса, 81), Гонсалу Гедеш (Черышев, 77), Гомес (Вальехо, 80).
Предупреждения: Гильямон, 20. Феррейро, 34. Сиовас, 55.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
22 мая. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
«Эйбар» — «Барселона» — 0:1 (0:0)
Гол: Гризманн, 81.
«Эйбар»: Йоэль, Корреа (Бигас, 76), Арбилья, Оливейра (Посо, 76), Рафа Суариш, Диоп (Альварес, 62), Атиенса, Кике Гарсия, Серхио Энрич (Кике, 77), Инуи, Хиль (Педро Леон, 46).
«Барселона»: Нету, Фирпо (Жорди Альба, 46), Мингеса (Юмтити, 46), Араухо, Дест, Бускетс, де Йонг (Пьянич, 75), Мориба (Пуч, 55), Гризманн, Дембеле, Тринкан (Брэйтуэйт, 46).
Предупреждения: Фирпо, 23. Бускетс, 74. Араухо, 78.
Судья: Хайме Латре (Испания).
22 мая. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)
Гол: Перес, 86 — в свои ворота.
«Осасуна»: Перес, У.Гарсия (Хонас Ромалью, 54), Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Ойер, Иньиго Перес (Хони, 80), Торрес, Торро (Монкайола, 46), Барха (Мартинес, 80), Гальего (Будимир, 68).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Фернандес, 74), Порту (Янузай, 82), Гевара, Субименди, Оярсабаль (Барренечеа, 82), Исак (Роберто Лопес, 89).
Предупреждение: Гальего, 19.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
22 мая. Памплона. Стадион «Эль Садар».
«Сельта» — «Бетис» — 2:3 (1:0)
Голы: Аспас, 32 — с пенальти (1:0). Мендес, 49 (2:0). Борха Иглесиас, 53 — с пенальти (2:1). Н.Фекир, 69 (2:2). Виктор Руис, 73 (2:3).
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Кариколь, Васкес (Вейга, 86), Домингес, Суарес, Бельтран (Баэса, 82), Нолито (Солари, 58), Аспас, Мина, Мендес.
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Бартра, Миранда (Алекс Морено, 46), Эмерсон, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 66), Н.Фекир, Родригес, Родри (Лайнес, 57), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 82), Руибаль (Тельо, 46).
Предупреждения: Виктор Руис, 18. Суарес, 26. Домингес, 40. Нолито, 45. Гуардадо, 48. Аспас, 67. Тельо, 75. Алекс Морено, 78. Браво, 89. Лайнес, 90. Солари, 90+2. Мендес, 90+5.
Удаление: Тельо, 76.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
22 мая. Виго. Стадион «Балаидос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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